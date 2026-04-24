Oro in lieve calo prezzo spot a 4.691,2 dollari l' oncia

A metà mattina, le quotazioni dell’oro hanno registrato un leggero calo, con il prezzo spot che si colloca a circa 4.691 dollari l’oncia. Il prezzo del lingotto con consegna immediata ha subito una diminuzione rispetto ai valori precedenti, attestandosi intorno a questa cifra. La variazione si è verificata nel corso della giornata di negoziazione e si riflette sui mercati internazionali.

A metà mattina sono in calo le quotazioni dell'oro: il lingotto con consegna immediata passa di mano a 4.691,2 dollari l'oncia (-0,06%); i futures con scadenza a giugno (Comex) passano di mano a 4.700 dollari, con un calo dello 0,50%.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oro, in lieve calo, prezzo spot a 4.691,2 dollari l'oncia Notizie correlate Prezzo dell’oro ancora sulle montagne russe, nuovo calo a 4.900 dollari l’onciaIl prezzo dell'oro conferma la spiccata volatilità che ha mostrato nelle ultime settimane. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Prezzo oro in lieve calo, Spot scambiato a 4.818 dollari; Prezzo dell'oro in lieve calo, Spot scambiato a 4'818 dollari; L'oro è in lieve calo, prezzo spot a 4.715 dollari l'oncia; L'oro perde lo status di bene rifugio? Perché si comporta come asset ad alto beta. Oro, in lieve calo, prezzo spot a 4.691,2 dollari l'onciaA metà mattina sono in calo le quotazioni dell'oro: il lingotto con consegna immediata passa di mano a 4.691,2 dollari l'oncia (-0,06%); i futures con scadenza a giugno (Comex) passano di mano a 4.700 ... ansa.it L'oro è in lieve calo, prezzo spot a 4.715 dollari l'onciaL'oro è in lieve calo questa mattina. Il prezzo spot arretra dello 0,5% portandosi a 4.715,5 dollari l'oncia mentre il contratto per giugno arretra dello 0,48% a 4.730,1 dollari. (ANSA). (ANSA) ... ansa.it #Goretzka, oro per la Juve e per... Allegri: si apre l'altra sfida mercato x.com L'Ue ricopre d'oro Zelensky. Senza Orban, Kiev passa all'incasso - facebook.com facebook