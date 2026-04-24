ORE 14 CONTRO QUARTO GRADO | SPECIALE GARLASCO ATTESI COLPI DI SCENA

Alle 14 si svolgerà una puntata speciale dedicata al caso di Garlasco, attirando grande attenzione sui programmi televisivi. L’evento è molto commentato e le notizie si susseguono rapidamente sul fronte delle indagini e delle novità emerse. La vicenda della morte di Chiara Poggi continua a essere al centro dell’interesse pubblico, con un costante aumento delle richieste di aggiornamenti da parte dei telespettatori.

Tutti pazzi del delitto di Garlasco. Non si parla d’altro nei talk e la curva si impenna sempre con gli aggiornamenti sulla drammatica vicenda della morte di Chiara Poggi. Garlasco, «Stasi non era sulla scena del crimine»: i pm pronti a scoprire le carte dell’indagine. Segnali in contrasto con la condanna, Sempio sotto accusa. Attesi colpi di scena. Con gli ultimi sviluppi del caso, questa sera, venerdì 24 aprile 2026, Rai2 trasmette una puntata speciale di Ore 14, il talk show di Milo Infante che ieri sera ha superato la concorrenza di Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio su Rete 4. L’obiettivo Rai è ovviamente informare i milioni di telespettatori che vivono di cronaca nera e al tempo stesso frenare la concorrenza di Mediaset, leggi l’altrettanto seguissimo Quarto Grado, il talk show di Gianluigi Nuzzi.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ORE 14 CONTRO QUARTO GRADO: SPECIALE GARLASCO, ATTESI COLPI DI SCENA Delitto di Garlasco, i possibili moventi di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 04/12/2025 Notizie correlate Quarto Grado: Garlasco, Rimini e il femminicidio di GeniniOggi, sabato 4 aprile 2026, l’attenzione dei telespettatori si concentra su Quarto Grado, il programma di approfondimento che andrà in onda venerdì... Le ultime su Garlasco a Quarto GradoGianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano, come ogni venerdì, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera della prima... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: TG5: Edizione ore 01.00 del 14 aprile Video; Garlasco in Tv, il ‘nodo’ della traccia 61 dietro i nuovi approfondimenti genetici. Cosa può scagionare Stasi; TG5: Prima pagina - 14 aprile Video; TG5: Edizione ore 13.00 del 14 aprile Video. Ore 14 sera puntata speciale oggi 24 aprile 2026 su Rai 2Oggi andrà in onda una puntata speciale di Ore 14 sera su Rai 2: lo annuncia Milo Infante in diretta il 24 aprile 2026 ... ultimenotizieflash.com Pamela Genini, caso a Ore 14 Sera | Chi ha decapitato il corpo? Carabinieri riascoltano Francesco DolciIl caso di Pamela Genini questa sera a Ore 14 Sera, con tutti gli ultimi aggiornamenti sulla macabra vicenda del cimitero di Strozza ... ilsussidiario.net Nuovi file audio finiscono sul tavolo della procura di Milano, aprendo uno squarcio inedito sul delitto di Garlasco. E si fa largo l'ipotesi di un possibile depistaggio nell'inchiesta. Degli audio aveva parlato Roberta Bruzzone, a Quarto Grado spiegando che si tratt facebook