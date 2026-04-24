Alle ore 14 si tiene una puntata speciale dedicata a Garlasco, con commenti e aggiornamenti sulla vicenda della morte di una giovane donna. I talk show si concentrano sul caso, attirando l'attenzione del pubblico e alimentando le discussioni sui dettagli emersi finora. L'attenzione mediatica rimane alta, con molti che seguono con interesse le ultime notizie e gli sviluppi della vicenda.

Tutti pazzi del delitto di Garlasco. Non si parla d’altro nei talk e la curva si impenna sempre con gli aggiornamenti sulla drammatica vicenda della morte di Chiara Poggi. Garlasco, «Stasi non era sulla scena del crimine»: i pm pronti a scoprire le carte dell’indagine. Segnali in contrasto con la condanna, Sempio sotto accusa. Attesi colpi di scena. Con gli ultimi sviluppi del caso, questa sera, venerdì 24 aprile 2026, Rai2 trasmette una puntata speciale di Ore 14, il talk show di Milo Infante che ieri sera ha superato la concorrenza di Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio su Rete 4. L’obiettivo Rai è ovviamente informare i milioni di telespettatori che vivono di cronaca nera e al tempo stesso frenare la concorrenza di Mediaset, leggi l’altrettanto seguissimo Quarto Grado, il talk show di Gianluigi Nuzzi.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ORE 14 CONTRO QUARTO GRADO: SPECIALE GARLASCO, ATTESI COLPI DI SCENA

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