Cosa c’è dietro il gesto semplice di aprire un rubinetto? Per noi alunni della scuola media di Gavorrano, la risposta è arrivata grazie al progetto educativo ’Uniti per l’acqua’. Insieme ai nostri professori, ci siamo collegati nell’aula 3.0 per una videoconferenza speciale con gli esperti dell’ Acquedotto del Fiora. Dalla roccia alla nostra casa. Nella nostra zona il viaggio dell’acqua inizia lontano, tra le rocce del Monte Amiata, un antico vulcano oggi spento. Abbiamo scoperto che la neve e la pioggia che cadono sulla montagna vengono assorbite dal terreno fino a incontrare strati di rocce argillose impermeabili. È qui che si formano le falde e le oltre 200 sorgenti che alimentano il nostro territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Operazione Oro Blu. Cosa c’è dietro il rubinetto

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