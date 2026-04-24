Omoda 4 sbarca in Italia crossover full hybrid e plug-in

Nel corso del salone in Cina, è stata annunciata l’arrivo in Italia del nuovo Omoda 4, un crossover compatto disponibile in versioni full hybrid e plug-in. Questo modello rappresenta una delle novità del gruppo Chery, che ha presentato anche altri veicoli durante l’evento. La vettura si distingue per le sue caratteristiche tecniche e il design, e sarà presto disponibile sul mercato italiano.

Il salone di Pechino 2026 sta mettendo in luce lo spostamento di baricentro dell'innovazione automobilistica verso Oriente. Qui, il gruppo cinese Chery delinea una strategia decisamente variegata sfruttando ogni anima dei marchi che rappresenta come Omoda, Tiggo, iCaur e Lepas. E se l'Europa viaggia con cautela, rallentata dalla normativa ed una storica dipendenza dai modelli termici, l'industria cinese risponde con una velocità d’esecuzione impressionante. Trasformando l’auto da mero mezzo di trasporto ad hub tecnologico ed energetico, capace addirittura d’integrarsi nello stile di vita digitale dell'utente. Il brand cinese continua la sua crescita europea con la Omoda 4.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Omoda 4 sbarca in Italia, crossover full hybrid e plug-in OMODA 5: ora disponibile anche FULL HYBRID! Notizie correlate Leggi anche: Omoda 7 Shs-P, il crossover ibrido plug-in visto da vicino: consumi, prezzi e versioni SUV Full Electric o SUV Plug-in Hybrid? Cinque punti chiave per scegliere senza sbagliareQuello della mobilità sostenibile è un mercato sempre meno di nicchia, ma non tutti i guidatori sono ancora del tutto consapevoli riguardo a tutti i... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Lepas, sbarca in Italia la 'cugina di lusso' di Omoda e Jaecoo: 2 SUV in vendita. Com'è il nuovo SUV compatto di Omoda visto dal vivoRispetto al prototipo presentato 2 anni fa la lunghezza della Omoda 4 è cresciuta non di poco e arriva ora a 4,40 metri. Una delle viste più caratteristiche è sicuramente l'anteriore, decisamente spor ... it.motor1.com Lepas, sbarca in Italia la 'cugina di lusso' di Omoda e Jaecoo: 2 SUV in venditaLepas è appena sbarcata in Italia: la 'cugian di lusso' di Omoda e Jaecoo vuole presentarsi sul mercato europeo con due SUV ... auto.everyeye.it