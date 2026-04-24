Nel Napoli, la formazione principale vede Olivera schierato sulla fascia destra, mentre Beukema continua a essere assente. La decisione di inserire Olivera in questa posizione rappresenta una delle novità più evidenti nella composizione della squadra. La situazione dei giocatori coinvolti rimane ancora in evoluzione, con l’attenzione rivolta alle scelte dell’allenatore per le prossime partite.

La novità più interessante nella difesa del Napoli potrebbe essere Mathías Olivera. Per la gara di oggi, il mancino uruguaiano è infatti candidato a giocare sul centrodestra della linea a tre, una posizione nuova per lui ma già vista in passato con altri interpreti mancini del reparto. È questa l’indicazione che arriva dal Corriere dello Sport. Il rientro di Rrahmani e il ritorno di Buongiorno sul lato sinistro stanno spingendo Antonio Conte a studiare una soluzione diversa. In questo scenario, Olivera verrebbe spostato dall’altra parte, confermando ancora una volta la sua disponibilità ad adattarsi alle esigenze della squadra. Il tema, però, apre anche un’altra riflessione.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Olivera a destra, Beukema ancora fuori: la scelta

NAPOLI CREMONESE LE ULTIMEALISSON SANTOS TITOLAREELMAS PER DE BRUYNECHI AI LATI DI RRAHMANI

Notizie correlate

Leggi anche: Beukema ai margini: Conte sceglie ancora Olivera

Beukema torna in panchina, col Torino Olivera nella difesa a tre (Gazzetta)Buongiorno tornerà a fare il centrale per la prima volta dalla disastrosa trasferta di Genova.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Napoli-Lazio, Conte fa un passo indietro: bocciata la difesa tutta mancina; Napoli: Olivera in campo, ma cambia posizione. Beukema bocciato; Sorpresa Olivera: oggi ruolo inedito e un grande dubbio sul mercato estivo; Verso la Lazio: Beukema dal primo, Anguissa no. Ballottaggio a destra.

Sorpresa Olivera: oggi ruolo inedito e un grande dubbio sul mercato estivoCambio di posizione per il centrale della nazionale uruguagia col rientro di Rrahmani e con Buongiorno che torna a sinistra ... tuttonapoli.net

Napoli: Olivera in campo, ma cambia posizione. Beukema bocciatoMister Antonio Conte, contro la Lazio, ha deciso di puntare dal primo minuto su Sam Beukema. Ma la prestazione dell'ex calciatore del Bologna è stata molto deludente e il calciatore potrebbe partire d ... msn.com

#Napoli, sorpresa Conte: #Olivera può giocare da braccetto destro contro la Cremonese https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Napoli--sorpresa-Conte--Olivera-puo-giocare-da-braccetto-destro-contro-la-Cremonese-147512.aspx #NapoliCremon - facebook.com facebook

#Olivera : “Sono qui da quasi 4 anni, ho vissuto momenti bellissimi. #Conte È un allenatore conosciuto in tutto il mondo” x.com