Oh via pare l’arrivo del Papa | ma è solo il nuovo capo dei vigili!

Nella giornata di oggi, si è tenuta una cerimonia per la nomina del nuovo comandante della polizia locale. La cerimonia ha attirato l'attenzione di alcuni passanti, che hanno commentato la scena come se fosse un evento di grande rilievo, paragonandolo all’arrivo di una figura religiosa importante. La nomina è avvenuta ufficialmente attraverso un comunicato stampa diffuso dall’ente competente, che ha annunciato il cambio al vertice della forza di polizia locale.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Michele Menchetti O gente, ma che s’è visto lunedì 20 aprile ad Arezzo? Nemmeno arrivasse un re o si rifacesse la Giostra: fanfare, foto, video, articoli a raffica. e invece era “solo” l’insediamento del nuovo comandante dei vigili, tale Ameglio Menguzzo. Oh, sia chiaro: benvenuto eh, per carità. Ma tutto ‘sto baccano per uno che piglia servizio? Ma davvero? In Comune gente che entra e gente che esce se n’è vista a bizzeffe, e mai nessuno aveva fatto tutto ‘sto cinema. Pareva quasi una prima di Hollywood, con assessori, capi di gabinetto e compagnia bella a fare da corte.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Oh via, pare l’arrivo del Papa: ma è solo il nuovo capo dei vigili! The heroine is trapped by Japanese troops at the riverbank with no escape, a sharpshooter appears! Notizie correlate Sperimentazione dei taser: per il capo dei vigili sono ok. Ma al Pd non piacciono, delibera congelataMilano, 5 aprile 2026 – La proposta di delibera firmata dal comandante della Polizia locale Gianluca Mirabelli è pronta, fornisce un parere positivo... Fiorentina, quasi fatta per Rugani dalla Juve: ma il calciatore pare titubante. In arrivo Zappa dal Cagliari, con Fortini alla RomaFIRENZE – La Fiorentina sta spingendo per il possibile arrivo a Firenze dell’esterno destro difensivo Zappa dal Cagliari, con la contestuale cessione... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Seguendo il Papa ad Algeri ho visto nei martiri una via di dialogo con l’Islam; Padre Costa: Da papa Francesco una cultura della misericordia capace di trasformare l’umanità; Camerun. La notte che ha cambiato tutto; Il Papa: come pastore non posso essere a favore della guerra, troppi innocenti morti. Papa #LeoneXIV, Messa con ordinazioni presbiterali Domenica #26aprile ore 9 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV facebook #PapaLeoneXIV #LeoneXIV #PrimaPagina La prima parola del Papa è il Vangelo Sul volo di ritorno dal continente africano Leone XIV traccia un bilancio definendo i viaggi apostolici occasioni per avvicinarsi ai popoli anche nella sofferenza osservatoreroma x.com