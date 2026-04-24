Oggi alla Camera la presentazione di ' Elly e Giorgia allo specchio crescere nei social se

Oggi alla Camera si tiene la presentazione di un libro che analizza come le figure pubbliche femminili affrontano i social media e la trasformazione digitale. Il testo riflette sulla presenza online e sulle sfide che questa comporta, toccando temi come la democrazia, il lavoro, la formazione, la privacy e la sicurezza. La discussione si focalizza su come questa realtà sia ormai parte integrante della vita quotidiana, influenzando anche il modo di comunicare e percepire il mondo.

AGI - Non un’emergenza futura, ma una trasformazione già pienamente presente, capace di incidere sulla qualità della democrazia, sul lavoro, sulla formazione, sulla privacy, sulla sicurezza e persino sul modo in cui costruiamo la realtà attraverso l’informazione. È questa la chiave di lettura proposta da Luca Nitiffi, consigliere politico di David Sassoli e già presidente della Commissione Roma Capitale con Veltroni sindaco, intervenendo alla Camera alla presentazione del libro “Elly e Giorgia allo specchio, crescere nei social senza protezione”. Nel suo intervento, Nitiffi invita a superare approcci difensivi e frammentari rispetto all’intelligenza artificiale generativa.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Oggi alla Camera la presentazione di 'Elly e Giorgia allo specchio, crescere nei social se... Notizie correlate Presentato alla Camera il libro di Luca Nitiffi 'Elly e Giorgia allo specchio, crescere ne...AGI - Non un’emergenza futura, ma una trasformazione già pienamente presente, capace di incidere sulla qualità della democrazia, sul lavoro, sulla... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dl Sicurezza, ok definitivo della Camera. Cdm approva decreto correttivo sui rimpatri; In Parlamento; Il dl Sicurezza è legge: via libera della Camera e correzione lampo; Riforma costituzionale per Roma Capitale, dichiarazione del Presidente Meloni. Decreto Sicurezza oggi alla Camera con la fiducia. Seduta fiume fino a notte fonda ma nessuna modifica nonostante l'altolà del QuirinaleCon un intervento a sospresa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi interviene alla Camera a sostegno del decreto sicurezza dopo le montagne russe delle ultime 24 ore che culmineranno con un nuovo ... tg.la7.it Poteri speciali, via libera dalla Camera per il Ddl Roma Capitale. Pd si astiene, Meloni: Stupore e amarezzaUn nuovo passo verso i pieni poteri, primo voto alla Camera sul Ddl Roma Capitale: 159 voti favorevoli, 33 contrari e 55 astenuti ... fanpage.it Sono stata bocciata in 3’ superiore con 4 materie con il 5, le altre 6/7 e anche 8. Oggi i genitori farebbero ricorso al tribunale i miei mi hanno fatto studiare tutta l’estate… - facebook.com facebook Rispetto a oggi, come sarà la tua condizione tra 20 anni x.com