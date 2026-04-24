Nuove chiusure notturne sull' autostrada A4 | le vie alternative

Nelle notti di lunedì 27 e martedì 28 aprile, sulla A4 Milano-Brescia, verranno effettuate chiusure tra Sesto San Giovanni e Monza, in direzione Brescia, dalle 21 alle 5. I lavori riguardano il rifacimento delle barriere antirumore e sono state predisposte vie alternative per i veicoli che percorrono questa tratta. La circolazione sarà temporaneamente sospesa in questo tratto durante le ore indicate.

Nuove chiusure notturne in arrivo sulla A4 Milano-Brescia. Per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore, nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 aprile, con orario dalle 21 alle 5, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia. Lo svincolo di.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Chiusure in arrivo sulla A4 e la Tangenziale Nord: le vie alternativeNotte di chiusura in arrivo sulla A4 Milano Brescia e la A52 Tangenziale Nord di Milano. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nuove chiusure notturne sull'autostrada A4: le vie alternative; Lavori in galleria sull'A26: tre nuove chiusure notturne in arrivo, dove e quando; A23, di nuovo chiusure notturne per lavori; Tangenziale, nuove chiusure notturne. Catanzaro, chiusura notturna della Galleria Sansinato: nuove disposizioni per la viabilità in vista del Giro d’ItaliaA partire dalla notte del 28 aprile 2026, la Galleria Sansinato sulla SS 280 ‘Dei Due Mari’ sarà oggetto di una chiusura temporanea durante le ore notturne. L’intervento, programmato per le notti de ... strettoweb.com Lavori sulle autostrade: chiusure notturne a Besnate, Turate e sulla A9Autostrade per l'Italia ha programmato una serie di interventi di manutenzione che interesseranno i raccordi tra la A8 e la A26 e i principali svincoli della Lainate-Como-Chiasso ... varesenews.it Saldo negativo per l’artigianato lucano nei primi mesi del 2026, con più chiusure che nuove attività - facebook.com facebook Cantieri a Firenze, i giorni più duri. Nuove chiusure sui viali: Beccaria a rischio collasso x.com