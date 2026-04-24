Nuova passerella pedonale in arrivo a Monza sarà un progetto da 500mila euro
A Monza si prepara la realizzazione di una nuova passerella pedonale del valore di 500mila euro, con i lavori che inizieranno durante l’estate. Dopo aver ricevuto l’approvazione da parte della Rete ferroviaria italiana, nelle prossime settimane verrà pubblicato il bando di gara per l’appalto. Contestualmente, sono previsti interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche lungo la via interessata.
Una nuova passerella pedonale per Monza coi lavori che prenderanno il via durante l'estate. Dopo il via libera ottenuto dalla Rete ferroviaria italiana (Rfi), nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando di gara per aggiudicare i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in via.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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