Il segretario generale di un grande sindacato ha dichiarato che al momento il nucleare non rappresenta una soluzione, affermando che il settore non è ancora in grado di offrire energia pulita. Ha inoltre precisato che, per ora, le priorità sono le fonti rinnovabili e che, tra vent’anni, il nucleare potrebbe diventare una possibilità pulita, ma solo in futuro. La sua posizione si basa sulle tecnologie attuali e sulla mancanza di una soluzione definitiva.

“Non ho aperto al nucleare, ho ribadito che per quel che ci riguarda siamo convinti che non è quella la scelta e ho tentato di dire che per quel che conosciamo oggi il nucleare pulito non c’è ancora”. Così il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, a margine del confronto a Roma con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. “Ho detto che se è vero, come dicono quelli che stanno studiando, che si può arrivare a un nucleare pulito che addirittura ricicli le scorie, io non ho la competenza scientifica per dire che non è vero”, specifica il sindacalista, che pure chiarisce che “ascoltando quelli che ci stanno lavorando ci dicono che se questa cosa funziona forse ci vorranno 15-20 anni perché diventi operativa”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nucleare, Landini: "Forse tra 20 anni sarà pulito, per ora priorità rinnovabili"

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