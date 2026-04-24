Nucleare Landini | Forse tra 20 anni sarà pulito per ora priorità rinnovabili
Il segretario generale di un grande sindacato ha dichiarato che al momento il nucleare non rappresenta una soluzione, affermando che il settore non è ancora in grado di offrire energia pulita. Ha inoltre precisato che, per ora, le priorità sono le fonti rinnovabili e che, tra vent’anni, il nucleare potrebbe diventare una possibilità pulita, ma solo in futuro. La sua posizione si basa sulle tecnologie attuali e sulla mancanza di una soluzione definitiva.
“Non ho aperto al nucleare, ho ribadito che per quel che ci riguarda siamo convinti che non è quella la scelta e ho tentato di dire che per quel che conosciamo oggi il nucleare pulito non c’è ancora”. Così il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, a margine del confronto a Roma con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. “Ho detto che se è vero, come dicono quelli che stanno studiando, che si può arrivare a un nucleare pulito che addirittura ricicli le scorie, io non ho la competenza scientifica per dire che non è vero”, specifica il sindacalista, che pure chiarisce che “ascoltando quelli che ci stanno lavorando ci dicono che se questa cosa funziona forse ci vorranno 15-20 anni perché diventi operativa”.🔗 Leggi su Lapresse.it
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