Lioni capitale del basket rosa | al PalaTesone Cuori rosa canestri e sorrisi

Nella giornata al PalaTesone si è svolto l’evento “Cuori rosa, canestri e sorrisi”, dedicato al basket femminile. L’iniziativa ha coinvolto tre province e quattro società sportive, tutte impegnate in partite e attività dedicate alle giocatrici. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti e pubblico, con incontri e momenti di intrattenimento. L’evento ha rappresentato un’occasione per promuovere il basket femminile nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti 1 di 3 Tre province, quattro società storiche e un’unica passione: il basket femminile. Sabato il PalaTesone ospiterà la manifestazione “ Cuori rosa, canestri e sorrisi ”, evento dedicato al minibasket in rosa che trasformerà il palazzetto irpino in un punto di riferimento per sport, socialità e inclusione. L’iniziativa, pensata per promuovere il movimento cestistico femminile a livello regionale, vedrà in campo le giovani atlete dell’ASD Ugo Tesone Lioni, società organizzatrice, insieme a ASD Basket Benevento, ACSI Avellino e PB63 Battipaglia. Un quadrangolare che metterà a confronto le realtà di Irpinia, Sannio e Salernitano nel segno della crescita sportiva e della condivisione,con la collaborazione della FIP Campania e Mini Basket Campania.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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