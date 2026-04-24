Al Museo Castello è in corso una mostra dedicata alla nostalgia del Sud, con particolare attenzione a San Materno. L’esposizione ripercorre un periodo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, quando l’Italia era meta di artisti e scrittori che trovavano nel Sud un'inesauribile fonte di ispirazione e un luogo di scambi culturali vivaci. La mostra presenta materiali e opere che testimoniano questa stagione di fervore culturale.

Per alcuni anni, tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, l’Italia fu una meta privilegiata e una fonte inesauribile di ispirazione, ma anche un vivace crocevia di scambi culturali. Soprattutto gli artisti furono attratti dalla straordinaria ricchezza del patrimonio artistico e architettonico italiano, dall’antichità al barocco, oltre che dai paesaggi e dalla luce mediterranea. Anche la vita semplice delle comunità locali, appariva come un’alternativa alle trasformazioni dell’industrializzazione e alle tensioni politiche che attraversavano l’Europa a nord delle Alpi. Lontani dalle Accademie di belle arti dei loro Paesi d’origine, molti...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nostalgia del Sud al Museo Castello. San Materno

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