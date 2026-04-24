Il mercato dei trasferimenti sta vivendo un momento di particolare fermento, con alcuni club che hanno già concluso operazioni di riscatto. Il Napoli ha acquisito il giocatore danese, mentre la Roma ha portato in squadra l’olandese. La Juventus, invece, ha pagato il Lipsia per Openda, ma non appare soddisfatta della scelta. Questi acquisti influenzeranno le prossime trattative, creando un quadro di mercato in rapido movimento.

Ci sono torte e torte. Quelle di Rasmus Hojlund e Donyell Malen costano care, ma le abbiamo già gustate: sono eccellenti. Meritano la spesa. Così il Napoli non ha dubbi a riconoscere al Manchester United altri 44 milioni per il centravanti danese, così come la Roma è impaziente di riscattare la punta olandese dall'Aston Villa per 25 milioni di euro. Non è andata altrettanto bene alla Juventus, che ha appena dovuto onorare l'obbligo di riscatto per il belga Openda pagando al Lipsia 40,6 milioni di euro. Nel dessert bianconero, quell'operazione bruciacchiata di fine agosto pesa tanto, sia per il deficit di bilancio sia per quello tecnico.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo Hojlund e Malen: ecco come i riscatti condizioneranno il mercato che verrà

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