Altro choc in paese | raccoglieva legna anziano trovato privo di vita in campagna

Un anziano è stato trovato morto in campagna a Miggiano. La scoperta è arrivata questa mattina: l’uomo stava raccogliendo legna quando è stato trovato senza vita. La comunità, già sconvolta dalla perdita dell’assessore Giuseppe Barbieri, si stringe ancora di più intorno alle notizie di questa nuova tragedia. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo.

MIGGIANO - Un'altra morte improvvisa ha scosso la comunità di Miggiano già fortemente provata dalla scomparsa prematura dell’assessore comunale Giuseppe Barbieri. Nel pomeriggio il corpo di un anziano di 88 anni, residente nel paese del Basso Salento, è stato trovato privo di vita all’interno di.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Miggiano Italia Tragedia nel Salento: anziano morto mentre raccoglieva la legna Un uomo di 87 anni è morto nel pomeriggio di oggi mentre raccoglieva la legna nella periferia di Miggiano, in provincia di Lecce. Tragedia nel Salento: anziano travolto dalla propria auto mentre raccoglieva la legna Un'auto ha travolto e ucciso un uomo di 87 anni nel Salento. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Miggiano Italia Argomenti discussi: Anguillara, il risveglio di un paese sotto choc. Nessuno li ha lasciati in pace; Anguillara sotto choc: Orrore senza fine. Il sindaco: Stringiamoci come comunità; Malore fatale, muore a 14 anni; Il nuovo caporalato ’mascherato’. Squillace Greco cita il caso Siena. Inchiesta choc, già una condanna. Altro choc in paese: raccoglieva legna, anziano trovato privo di vita in campagnaNuovo dramma nel pomeriggio per la comunità di Miggiano. Il corpo di un 88enne del posto rivenuto in località Murra dove l’uomo si era recato con l’auto e un rimorchio per svolgere dei lavori agrico ... lecceprima.it Paupisi, paese sotto choc, il parroco: «Violenza ingiustificabile»Ma le voci si rincorrono. C’è chi racconta di un gesto che fece scalpore anni fa: «Un giorno si spogliò davanti alla chiesa - racconta un conoscente - quel gesto suscitò scalpore e Salvatore fini ... ilmattino.it Romina Power CHOC sulla figlia Ylenia: "Lei viv.. Altro... - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.