Sei donne provenienti da sei continenti hanno ricevuto il Goldman Environmental Prize 2026, riconoscimento internazionale per l’impegno ambientale. Le vincitrici si sono distinte nel contrastare gli effetti delle attività minerarie in Papua Nuova Guinea e nel fronteggiare le sfide legate ai cambiamenti climatici. La premiazione rappresenta un evento storico, segnando la prima volta che un gruppo così numeroso di donne ottiene questo riconoscimento in un’unica edizione.

? Cosa sapere Sei donne di sei continenti vincono il Goldman Environmental Prize 2026.. Le premiate combattono l'impatto minerario in Papua Nuova Guinea e le crisi climatiche.. Sei donne hanno ricevuto il Goldman Environmental Prize 2026, segnando la prima volta dal 1989 che il prestigioso riconoscimento per l’attivismo ambientale viene assegnato esclusivamente a un gruppo femminile distribuito su sei continenti. Il premio, spesso definito come il Nobel per l’ambiente, ha riconosciuto quest’anno il lavoro di Iroro Tanshi in Africa, Theonila Roka Matbob nelle isole e nazioni insulari, Alannah Acaq Hurley nel Nord America, Yuvelis Morales Blanco nel Sud e Centro America, Borim Kim in Asia e Sarah Finch in Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nobel per l’ambiente: storica vittoria di 6 donne contro la crisi

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