Dopo la bocciatura del referendum costituzionale, il governo si trova ad affrontare un nuovo problema legato ai conti pubblici. La crisi economica si aggrava, e le finanze pubbliche risultano più fragili del previsto. La situazione si complica ulteriormente a causa di un aumento delle spese e di entrate inferiori alle stime, che mette sotto pressione il bilancio statale.

Dopo la sconfitta nel referendum costituzionale, un’altra tegola è caduta in testa al governo Meloni. Eurostat ha sancito che non possiamo uscire anticipatamente dalla procedura europea di deficit eccessivo perché il debito annuale ha superato nel 2025, anche se di poco, il limite europeo del 3%, attestandosi al 3,1%. Viene in mente il motto dell’asso si coppe: per un punto Martin perse la cappa. Ma qui non giochiamo a briscola o a scopa, essendo la posta ben diversa. Generosamente la premier ha scaricato la responsabilità del piccolo, ma significativo, disastro contabile, perché di questo di tratta, sulla sorte maligna e sull’ex-premier Conte, salvando stranamente Mario Draghi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - No, la nuova austerità non è colpa delle guerre. Qualcuno ha fatto male i conti

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