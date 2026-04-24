Il 22 aprile, durante la trasmissione “Live With Kelly and Mark”, Nikki Glaser ha partecipato a una diretta televisiva in cui, a causa di un imprevisto, ha mostrato involontariamente la biancheria intima. L’episodio è stato ripreso dai telespettatori e ha attirato l’attenzione sui social media. La conduttrice ha continuato la trasmissione senza interrompere l’intervento, senza ulteriori commenti sulla scena.

? Cosa sapere Nikki Glaser mostra involontariamente la biancheria intima durante Live With Kelly and Mark il 22 aprile.. La comica gestisce l'imprevisto con battute ironiche davanti alla conduttrice Kelly Ripa sul set.. Il 22 aprile, durante la trasmissione Live With Kelly and Mark, un imprevisto legato all’abbigliamento ha trasformato un momento di intrattenimento televisivo in una lezione di gestione dell’imbarazzo per Nikki Glaser. La comica, che ha compiuto 41 anni, si è presentata sul set indossando un abito corto in crepe color azzurro polvere decorato con applicazioni floreali. L’eleganza del look, completato da stivali bianchi che arrivavano fino al ginocchio, è stata immediatamente apprezzata dalla conduttrice Kelly Ripa, la quale ha lodato lo stile mod della sua ospite.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nikki Glaser in diretta: l’imprevisto dell’abito che svela troppo

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