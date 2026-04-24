niente crisi ma differenti visioni ora tutti uniti per il futuro del pisa

Dopo l’interruzione del rapporto con l’allenatore, si susseguono diverse opinioni tra i membri della società e i tifosi del Pisa. Le discussioni si concentrano sulle prossime strategie da adottare e sulle prospettive future della squadra. La situazione è al centro dell’attenzione nel mondo nerazzurro, mentre si cerca di mantenere unito il gruppo in vista delle sfide a venire.

di Lorenzo Vero Sono ore calde, quelle che hanno seguito il termine del rapporto con Davide Vaira, attorno al mondo Pisa. Ore calde, che però non hanno “destabilizzato” internamente l’ambiente e il rapporto tra la proprietà (Knaster) e la società (la famiglia Corrado). Certo, come oramai noto, la separazione da Vaira e la nomina al suo posto nel ruolo di direttore sportivo di Leonardo Gabbanini ha rappresentato una scelta non condivisa in toto, bensì una presa di posizione del patron nerazzurro. Questo come testimoniato anche dal fatto che il direttore generale del club Giovanni Corrado, non solito a condividere sui social, abbia deciso,...🔗 Leggi su Lanazione.it

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