nelle canzoni ritrovo la vita

Domani, il cantautore torna a esibirsi dal vivo, portando sul palco i brani più amati e alcune novità del suo ultimo album. L’evento si svolge all’Unipol Arena di Bologna, dove i fan potranno ascoltare le canzoni che hanno accompagnato molte stagioni e scoprire le nuove tracce. Dopo un periodo di assenza, l’artista riprende il suo percorso musicale con un concerto che riunisce il pubblico in un’atmosfera di entusiasmo e attesa.

L’ultimo romantico è tornato. Tra i successi di qualche tempo fa e le ’chicche’ del nuovo album. Tommaso Paradiso domani incontrerà il suo pubblico all’Unipol Arena di Bologna. Il tour proseguirà a Padova (26 aprile – Kione Arena), Firenze (28 aprile – Mandela Forum) e Napoli (30 aprile – Palapartenope). Dopo qualche settimana di pausa– consacrata a un evento molto speciale – via ai concerti estivi. Bassano del Grappa, Pescara, Catania, Bari e Alghero, alcune delle città toccate. Il passato e il presente confluiscono in brani che trasudano emozioni. "Salire sul palco – confessa l’ex frontman dei Thegiornalisti – mi procura sempre una grande eccitazione.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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