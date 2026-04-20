Mariella Nava afferma che nella musica moderna la sensualità sembra scomparsa, e commenta come i giovani appaiano spesso privi di una comprensione autentica dell'amore profondo. Ricorda che le sue prime canzoni derivavano dalla lettura di poesie, aggiungendo di non aver mai dichiarato pubblicamente di essere l’autrice di quei brani. La cantante si sofferma inoltre sul fatto che, in passato, le emozioni venivano trasmesse in modo più diretto e genuino attraverso la musica.

Per il pubblico generico ascoltare e giudicare le canzoni appare facile. Tuttavia, dopo la folgorazione dell’idea, per scriverne testi di valore e musicarli serve talento. Il talento di Mariella Nava è perentorio e gli ha valso prestigiosi riconoscimenti. Autrice di testi raffinati e profondi e di musica. Voce moderna e armoniosa, la sua. Tuttavia i suoi brani hanno catturato anche voci di veterani del pop, da Gianni Morandi a Renato Zero. È una cantautrice completa, un caso unico nel panorama italiano. «Tentazioni e avemarie e un cielo che si spegne». È un verso della sua Così è la vita, terza a Sanremo 1999, premio per la miglior musica. Il suo auspicio è esserci, all’Ariston, nel 2027.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Nelle canzoni è sparita la sensualità»

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