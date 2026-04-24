Nella scuola di Trevozzo rivive la tradizione della Galeina Grisa che annuncia la primavera

Nella scuola di Trevozzo si celebra di nuovo la tradizione della Galeina Grisa, un rito popolare che segna l’arrivo della primavera. Questa usanza ha origini molto antiche, risalenti all’antica Grecia, e si è diffusa nel tempo fino alla Val Tidone attraverso i popoli liguri che attraversavano la zona. La tradizione viene rivivificata con una cerimonia che coinvolge la comunità locale e le scuole del territorio.

Una tradizione popolare che affonda le radici lontane nel tempo e nello spazio, addirittura nella antica Grecia per arrivare fino in Val Tidone attraverso i popoli liguri che di qui passavano. La storia quasi leggendaria della Galeina Grisa è rivissuta nei giorni scorsi nella scuola primaria di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Galeina Grisa: 7 km di rito antico a RomagneseIl triduo pasquale di Romagnese, in provincia di Pavia, si prepara a ospitare il sabato 4 aprile la tradizionale camminata della Galeina Grisa. La tradizione popolare rivive con l'antico rito dei “Lòm a Mêrz”Alle ore 9 è in programma una colazione a base dei prodotti agricoli a chilometro zero a cui seguirà una passeggiata sulle colline circostanti.