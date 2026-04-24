A Bormio, le recenti Olimpiadi hanno portato alla realizzazione di un nuovo centro polifunzionale all’interno della Pagoda, che ora si apre alla comunità. Il Pentagono Centre, così chiamato, è stato costruito per ospitare eventi sportivi, congressi e concerti di rilievo. La struttura, recentemente completata, si trova a disposizione di organizzatori e cittadini, offrendo una nuova sede per diverse attività pubbliche e private.

Le Olimpiadi "lasciano" a Bormio un Pentagono Centre tutto nuovo e a disposizione per la comunità. E sarà potenzialmente sede di grandi eventi sportivi, congressi e concerti. Trascorsi due mesi dai successi a cinque cerchi, Bormio tocca con mano l’importanza della legacy olimpica, ovvero ciò Milano Cortina 2026 hanno lasciato sul territorio. Strutture che aprono grandi opportunità per il futuro, in termini di ospitalità ed eventi. Se n’è avuta conferma la scorsa settimana, in occasione del congresso nazionale di psichiatria, organizzato nella Pagoda, com’è da sempre chiamata, al Pentagono Centre, gestito da Bormio Servizi. Nato come hub strategico per i Giochi, a seguito di un intervento di riqualificazione e di efficientamento energetico, l’immobile si presenta oggi come una struttura moderna e sostenibile, dotata di tutti i servizi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nella Pagoda il palcoscenico di Bormio

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