Nel cuore dei cantieri del Teatro Comunale | la Sala del Bibiena

Nel cuore dei cantieri del Teatro Comunale si trova la Sala del Bibiena, una stanza che si distingue per la sua struttura composta da tubi, tavolati e corrimani in ferro. Attualmente è al centro di un intervento di conservazione, dopo oltre trent'anni dall'ultimo restauro. La sala appare come una gabbia di ferro che cela un teatro nascosto, e i lavori sono in corso per preservarne la struttura originale.

Una gabbia di ferro, un teatro nascosto dentro una foresta di tubi, tavolati e corrimani: così appare oggi la storica Sala del Bibiena, al centro di un nuovo intervento di conservazione dopo decenni dall’ultimo restauro. È un’immagine, questa, che racconta meglio di ogni descrizione la natura profonda del Teatro: la sua essenza di luogo non solo di rappresentazione, ma organismo vivo che, a intervalli, torna ad essere fabbrica, cantiere. Alle origini della Sala del Bibiena. Il progetto del nuovo teatro pubblico fu affidato nel 1697 ad Antonio Galli Bibiena dal Senato di Bologna, al termine di una scelta non priva di polemiche che lo preferì ad altri nomi cittadini, e che avrebbe legato la città a una delle più celebri dinastie europee di architetti e scenografi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nel cuore dei cantieri del Teatro Comunale: la Sala del Bibiena operaclassica: timelapse, sala Bibiena, lavori al teatro comunale di Bologna Notizie correlate Leggi anche: Sala del Bibiena Cala il lampadario in Sala del BibienaQuando il grande lampadario della Sala del Bibiena viene calato verso la platea, accade qualcosa a cui il pubblico raramente ha la possibilità di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nel cuore del cantiere del teatro comunale di Bologna, le foto; Teatro Comunale, tre cantieri (più uno) ma il sipario si alza il 14 febbraio 2027 | VIDEO; BOLOGNA: Tre cantieri per il teatro comunale, Lepore, riferimento per la cultura | VIDEO; Catanzaro, il futuro corre sui byte: l’Ordine degli Ingegneri al Teatro Comunale sfida l’era dell’algoritmo (VIDEO). Viaggio dentro il cantiere nel cuore del Comunale: Intervento senza precedentiIl sindaco: Cambierà il volto di piazza Verdi. Confermata la data della riapertura del teatro il 14 febbraio 2027, ora si cercano altri sostenitori ... bologna.repubblica.it Cantieri del Teatro comunale di Bologna, riapertura a San Valentino. Intervento per la bellezza della cittàLa Sovrintendente Riva e il sindaco Lepore illustrano i lavori. Un tour tra le impalcature del maxi-progetto: a che punto è la ristrutturazione ... msn.com Teatro Comunale di Ferrara is at Teatro Comunale di Ferrara facebook