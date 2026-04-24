Cala il lampadario in Sala del Bibiena

Durante un evento nella Sala del Bibiena, il grande lampadario viene abbassato verso la platea, permettendo al pubblico di vedere da vicino questa operazione che di solito avviene in modo nascosto. La scena richiama l’attenzione di chi assiste e rappresenta un momento insolito all’interno di un ambiente storico e architettonico di rilievo. La procedura richiede attenzione e precisione, coinvolgendo il personale addetto alla gestione della struttura.

Quando il grande lampadario della Sala del Bibiena viene calato verso la platea, accade qualcosa a cui il pubblico raramente ha la possibilità di assistere. Sospeso dalla sua funzione spettacolare, il Teatro mostra una delle sue verità meno da cartolina: un teatro storico non è solo una sala da contemplare, ma una macchina che si trasforma e si rigenera e che, nei momenti in cui diventa Cantiere – come in questi giorni – si prepara a entrare in una nuova fase. L’abbassamento del lampadario risponde innanzitutto a un’esigenza pratica: la struttura viene così controllata, pulita e sottoposta alle verifiche di sicurezza. Ma, in un teatro all’italiana, questo movimento segna anche un momento di passaggio, in cui la sala ‘sospende’ la sua funzione quotidiana e torna a svelare la propria natura tecnica, oltre che artistica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cala il lampadario in Sala del Bibiena Notizie correlate Leggi anche: Sala del Bibiena La nuova casa di Belén Rodriguez: tanti quadri alle pareti e lampadario di design in sala da pranzoBelén Rodriguez si è trasferita coi figli in una nuova abitazione, nel centralissimo quartiere milanese di Moscova, arredata col suo gusto raffinato.