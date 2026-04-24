Nel 2028 le celebrazioni per San Marco Appena diventato patrono del Veneto
Nel 2028 si terranno le celebrazioni per San Marco, che è stato recentemente riconosciuto come patrono del Veneto. Il patriarcato di Venezia ha diffuso il logo ufficiale, delineato le linee guida del programma e annunciato le commissioni incaricate di organizzare gli eventi. Questi festeggiamenti commemorano i 1200 anni dall’arrivo delle spoglie dell’evangelista a Venezia, avvenuto dopo il trafugamento del corpo da Alessandria d’Egitto.
Il patriarcato di Venezia oggi ha presentato il logo, il programma di massima e le commissioni che si occuperanno delle celebrazioni dell'Anno Marciano, il 2028, milleduecento anni dopo l'arrivo delle spoglie dell'evangelista a Venezia, in seguito al trafugamento del corpo da Alessandria d'Egitto.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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