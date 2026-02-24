Suv elettrici grandi | cinque modelli attesi nel 2026

Il mercato italiano si prepara a ricevere cinque nuovi SUV elettrici di grandi dimensioni entro il 2026, a seguito della crescente domanda di veicoli più spaziosi e sostenibili. La causa di questa spinta deriva dall'aumento di preferenze dei consumatori verso modelli più spaziosi, utili anche per le famiglie numerose. Le case automobilistiche lavorano per lanciare proposte che combinano autonomia elevata e tecnologie avanzate. La presentazione di questi modelli si avvicina, suscitando grande interesse tra gli appassionati.

Con la presentazione della Mercedes Glc EQ Tecnology, la Stella chiude il cerchio di un percorso di elettrificazione inaugurato nel 2018 dal Suv Eqc. L'evoluzione delle tecnologie, per anni sostenute con ingenti investimenti, ha permesso a Mercedes-Benz di compiere passi in avanti importanti nell'elettrico, dopo i riscontri non esattamente entusiasmanti arrivati dalla prima generazione di Eqc basata sul pianale della Glc termica. Un esempio concreto è arrivato dalla nuova Cla, la cui efficienza è stata premiata con importanti riconoscimenti internazionali. Come la berlina, anche la Glc EQ Tecnology poggerà su una piattaforma innovativa, progettata per le elettriche della Stella di taglia medio-grande, che le permetterà di essere all'avanguardia in un segmento, quello dei Suv premium a zero emissioni, pronto ad accogliere importanti novità di prodotto nel corso del 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

SUV elettrici Lexus 2026: prestazioni, autonomia e tecnologia Full ElectricLa gamma di SUV elettrici Lexus 2026 propone prestazioni elevate, autonomia estesa e tecnologie all’avanguardia, rappresentando una nuova proposta nel segmento premium.

I SUV più attesi del 2026

