Napoli un altro esubero tornerà alla base | niente riscatto!

Un altro giocatore tornerà alla squadra di appartenenza alla fine della stagione, senza che venga esercitata l’opzione di riscatto prevista. Si tratta di un attaccante che ha vestito la maglia di una squadra spagnola in prestito, ma l’accordo con il club di provenienza non prevede il trasferimento definitivo. La cifra stabilita per l’acquisto non sarà versata e il calciatore farà rientro alla sua squadra originaria.

Cyril Ngonge farà ritorno al Napoli a fine stagione. L’ Espanyol ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto fissata a 16 milioni di euro, come rivela Nicolò Schira. L’esterno belga riparte da zero. Ngonge e il fallimento spagnolo: niente riscatto dall’Espanyol. L’avventura in Catalogna si chiude senza conferma. Il club iberico ha scelto di non trattenere il belga, lasciandolo libero di tornare in azzurro. Una decisione che fotografa il rendimento insufficiente del calciatore nei mesi trascorsi in prestito, dove non ha trovato lo spazio per emergere nemmeno con il supporto della squadra. Ngonge arrivò a Napoli nel gennaio 2024 per quasi 20 milioni di euro, quando ancora militava nell’Hellas Verona.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, un altro esubero tornerà alla base: niente riscatto! Notizie correlate Napoli, Conte ritroverà nuovamente un esubero in squadraIl periodo di difficoltà del Wolfsburg non sembra destinato a terminare, o per lo meno, non a breve. Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. UltimissimeNapoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Campania, è allarme sovraffollamento nelle carceri: 1.600 detenuti in più con Salerno al vertice della triste classifica; Carcere, in Campania 7.800 detenuti a fronte di poco più di 6.100 posti; Doppia grana per il Napoli. Napoli-Cremonese Rrahmani: Torna il leader della difesa partenopea. Insostituibile, ci aspettiamo una grande prova e magari anche un bonus. Floriani: Parecchio veloce, può essere senza dubbio un fattore sulla corsia di destra. Parma-Pisa Circati: Ha dimos facebook Cardinale di Napoli, un Cpr a Castel Volturno non è la risposta. 'Le politiche migratorie non possono essere ridotte a dispositivi di contenimento' #ANSA x.com