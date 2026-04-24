Napoli il dramma di McTominay | rigore VAR e sbaglio che stravolge il match

Durante la partita tra Napoli e Cremonese del 24 aprile, un episodio ha attirato l'attenzione. All'83’, il giocatore della Cremonese ha ricevuto un calcio di rigore dopo un intervento del VAR, che ha rilevato un contatto tra il pallone e un giocatore avversario. Tuttavia, il giocatore della Cremonese ha poi sbagliato l’occasione dal dischetto, influendo sul corso della partita.

? Cosa sapere Napoli-Cremonese 24 aprile, McTominay sbaglia il rigore concesso a Giovane all'83'.. Il contatto tra il pallone e Grassi porta al dischetto dopo il controllo VAR.. L’episodio all’83’ tra Napoli e Cremonese nel Maradona di venerdì 24 aprile ha trasformato l’anticipo della 34esima giornata di Serie A in un caso di discussione tecnica, dopo che il rigore concesso a Giovane è stato sprecato da McTominay. La sfida tra i padroni di casa e i lombici di Giampaolo ha subito una brusca accelerazione nel finale, quando il tiro del sostituto partenopeo, entrato nella ripresa, ha colpito il braccio di Grassi. L’arbitro Doveri ha immediatamente indicato il dischetto, scatenando le reazioni dei giocatori e del personale tecnico di Giampaolo presenti sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, il dramma di McTominay: rigore VAR e sbaglio che stravolge il match Notizie correlate Il rocambolesco rigore assegnato al Real: il VAR stravolge la decisione iniziale di arbitro e assistenteIl VAR cambia completamente l'iniziale decisione dell'arbitro di Manchester City-Real Madrid: annulla il fuorigioco fischiato a Vinicius, assegna... Leggi anche: Moviola Genoa Napoli: il VAR corregge Massa sul rigore, espulso Juan Jesus! Gli episodi dubbi del match di Marassi, cos’è successo Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il dramma distopico di Borrelli: l'ombra scura di Shakespeare nei Campi Flegrei; Due madri, un cuore spezzato: il dramma che interroga la cultura della donazione; Su RaiPlay il film più toccante da vedere stasera, un dramma familiare nella Napoli dei ricordi; Napoli, l'arcidiocesi ricorda Nina Moscati: doppio appuntamento nel complesso monumentale di Sant'Anna dei Lombardi. I numeri della Smorfia della rapina alla Credit Agricole: a Napoli c’è il terno della bancaNelle ricevitorie di Napoli sono apparsi i numeri della Smorfia collegati alla rapina alla Credit Agricole dell'Arenella ... fanpage.it Su RaiPlay il film più toccante da vedere stasera, un dramma familiare nella Napoli dei ricordiSu Raiplay il debutto alla regia di Lina Sastri: un dramma familiare delicato e coinvolgente, capace di raccontare i ricordi e il dolore senza forzature. agendaonline.it Prova d’orgoglio del Napoli che batte 4-0 la Cremonese. Super Alisson, De Bruyne e soprattutto McTominay che ha il solo difetto di sbagliare il rigore. L’analisi dei voti di @fedezille - facebook.com facebook Il Napoli ci mette l'anima e manda in frantumi la Cremonese: 4-0. Scudetto rinviato per l'Inter e Conte ridà il sorriso al Maradona. #NapoliCremonese x.com