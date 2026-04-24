Napoli dilemma Hojlund | l’ultimo test decide il titolare per la Cremonese

A poche ore dalla partita contro la Cremonese, l’attaccante sta affrontando l’ultimo controllo fisico presso il centro sportivo di Castel Volturno. La sua presenza in campo dipende dall’esito di questo test, che determinerà se sarà disponibile per la sfida. La decisione finale sarà presa in base ai risultati delle analisi e delle valutazioni mediche effettuate nelle ultime ore.

? Cosa sapere Hojlund affronta l'ultimo test fisico a Castel Volturno prima della sfida con Cremonese.. L'esito del test determinerà tra il titolare danese e l'alternativa brasiliana Giovane.. A Castel Volturno il destino dell’attacco partenopeo si gioca stamane con un test decisivo per Rasmus Hojlund, la cui condizione fisica non appare ottimale in vista della sfida contro la Cremonese. Il corpo di un atleta è un tempio che richiede cure costanti e riposo, proprio come una casa che va preservata con attenzione quotidiana. Per il danese, la gestione del benessere fisico è diventata una questione di equilibrio delicato. Dopo aver dovuto assentarsi durante il precedente impegno contro il Milan, l’attaccante affronta ora un momento di valutazione cruciale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, dilemma Hojlund: l’ultimo test decide il titolare per la Cremonese Notizie correlate Genoa-Napoli 2-3, al 95° decide il rigore di HojlundBotta e risposta al Ferraris, gli azzurri restano in 10 al 76°, ma passano in extremis GENOVA - Vittoria al cardiopalma e di vitale importanza per il... Leggi anche: Genoa-Napoli 2-2, la decide Hojlund nel recupero: vittoria fondamentale per Conte Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Napoli, con Lukaku via si pensa al vice-Hojlund: nuova idea dalla Serie A?; Tesser non ha dubbi sui FabFour: È questo il vero equivoco. Napoli-Cremonese, Hojlund in dubbio fino all’ultimo: le ultime sull’attaccoL'attaccante danese Rasmus Hojlund vede la sua presenza in dubbio fino alla fine per il match di questa sera tra Napoli e Cremonese. Secondo quanto ... iamnaples.it Calciomercato Napoli News | Certezza Hojlund, ma chi con lui? Cinque nomi per l’attacco (19 aprile 2026)Calciomercato Napoli News: Hojlund rimane la certezza in attacco, per affiancarlo i partenopei hanno una lista di almeno cinque nomi. ilsussidiario.net Intervista al “sir” dell’ospitalità. Oltre a Costa Smeralda, Napoli e Noto, allo studio altri cinque progetti. Cresce l’interesse per laghi e montagne e la scommessa su benessere e longevity. La crisi «Dipenderà dalla durata. Ma fuel e stop di arrivi dagli Usa potre - facebook.com facebook Legge sulla remigrazione, proteste a Napoli contro Casapound: “No alla deriva fascista” x.com