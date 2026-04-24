Napoli-Cremonese venerdì 24 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Hojlund può colpire al Maradona

Venerdì sera alle 20:45 si disputa la partita tra Napoli e Cremonese, valida per la 34ª giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e sono attese le scelte dei due allenatori. Tra i giocatori in campo, si segnala la presenza di Hojlund, che potrebbe essere protagonista nel match al “Maradona”. Le quote e i pronostici sono già disponibili per gli scommettitori.

La 34ª giornata del campionato di Serie A prende il via con la sfida di venerdì sera tra Napoli e Cremonese. Con le speranze di conquistare lo scudetto ormai svanite, i partenopei puntano a mantenere quantomeno uno dei primi quattro posti in classifica e per farlo hanno bisogno di tornare al successo davanti al proprio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Napoli-Cremonese (venerdì 24 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Hojlund può colpire al “Maradona” Notizie correlate Napoli-Cremonese (venerdì 24 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Hojlund può colpire al “Maradona”La 34ª giornata del campionato di Serie A prende il via con la sfida di venerdì sera tra Napoli e Cremonese. Napoli-Cremonese (venerdì 24 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa 34ª giornata del campionato di Serie A prende il via con la sfida di venerdì sera tra Napoli e Cremonese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dove vedere Napoli-Cremonese, Sinner e tutto lo sport in tv del 24 aprile 2026; Napoli-Cremonese: probabili formazioni e statistiche; Biglietti Napoli-Cremonese, prezzi e modalità di vendita; Napoli-Cremonese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Napoli Cremonese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ANapoli Cremonese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, 24 aprile 2026, alle ore 20,45 ... tpi.it Napoli-Cremonese, le probabili formazioni: Hojlund stringe i denti, De Bruyne giocaLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Cremonese (Venerdì 24 aprile, ore 20.45, arbitra Doveri, diretta tv su DAZN): Come arriva. tuttomercatoweb.com NAPOLI-CREMONESE: CONTE CAMBIA, DENTRO ALISSON E GUTIERREZ Scelte nette e segnali chiari. Antonio Conte ridisegna il Napoli per la sfida contro la Cremonese, inserendo tre novità importanti rispetto all’ultima uscita. Alisson dal primo minuto all - facebook.com facebook Il #Napoli vuole tornare a vincere al Maradona contro una #Cremonese in difficoltà Favoriti gli azzurri in una sfida sulla carta sbilanciata. Scopri il pronostico completo x.com