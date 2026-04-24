Napoli-Cremonese venerdì 24 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Hojlund può colpire al Maradona

Venerdì sera alle 20:45 si gioca la partita tra Napoli e Cremonese, valevole per la 34ª giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e sono disponibili le quote scommesse per questa sfida. Tra i giocatori in evidenza, c’è Hojlund, che potrebbe essere protagonista al “Maradona”. La partita rappresenta una delle ultime occasioni per entrambe le squadre di muovere la classifica.

La 34ª giornata del campionato di Serie A prende il via con la sfida di venerdì sera tra Napoli e Cremonese. Con le speranze di conquistare lo scudetto ormai svanite, i partenopei puntano a mantenere quantomeno uno dei primi quattro posti in classifica e per farlo hanno bisogno di tornare al successo davanti al proprio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Napoli-Cremonese (venerdì 24 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Hojlund può colpire al “Maradona” Notizie correlate Napoli-Cremonese (venerdì 24 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa 34ª giornata del campionato di Serie A prende il via con la sfida di venerdì sera tra Napoli e Cremonese. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Napoli-Cremonese: probabili formazioni e statistiche; Biglietti Napoli-Cremonese, prezzi e modalità di vendita; Napoli-Cremonese: orario e dove vederla in TV e streaming; Incontro di calcio Napoli - Cremonese. Napoli-Cremonese. Treni straordinari venerdì 24 dopo la partita per favorire il rientro dei tifosiRegionale Campania, Trenitalia: corse straordinarie della Metro Linea 2 dopo Napoli - Cremonese: in programma venerdì 24 aprile; 7 corse in più da Nap ... teleradio-news.it Napoli-Cremonese, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniNapoli-Cremonese darà il là alla 34ª giornata di Serie A. Al Maradona i partenopei tornano ad affrontare la squadra di Giampaolo, battuta nell'ultimo precedente del 2023 per 3-0. La partita potranno ... fanpage.it CREMONESE, I CONVOCATI PER IL NAPOLI: RIENTRA MALEH, OUT COLLOCOLO E VARDY La Cremonese prepara la sfida contro il Napoli e Marco Giampaolo definisce la lista dei convocati per il match in programma domani alle 20:45 al Diego Armando - facebook.com facebook Collovati: “Se il Napoli perde in casa contro la Cremonese, Conte sarebbe da dimissioni” Ospite a Off Side, Fulvio Collovati analizza la situazione in casa #Napoli e si scontra con Pierpaolo Marino sul tema Kevin #DeBruyne #Conte #Sportitalia x.com