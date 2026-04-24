Il Festival Garbatella torna a portare musica nel quartiere con una serie di eventi dedicati ai grandi compositori della tradizione classica. La Roma Tre Orchestra organizza sette incontri, ciascuno dedicato a uno dei grandi autori come Mozart, Beethoven e Brahms. L'obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza culturale accessibile e coinvolgente, mantenendo vivo il rapporto tra musica e comunità locale.

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Saranno programmi monografici dedicati al grande repertorio: sette incontri con sette autori fondamentali come Mozart, Beethoven, Brahms. Portarli per strada, a contatto diretto con le persone, in una zona popolare come Garbatella, ha tolto quell'aspetto elitario che esiste in certo mondo della musica classica ma che è completamente assente dallo spirito della Roma Tre Orchestra. È un'occasione per rendere popolare e democratica la grande musica, per portarla davvero a tutti". Lo ha dichiarato Valerio Vicari, direttore artistico della Roma Tre Orchestra, a margine della presentazione del festival estivo di musica classica e lirica a Roma 'La musica è una cosa meravigliosa' che si è tenuta presso il Ministero della Cultura.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Musica, Vicari (Roma Tre Orchestra): "Festival Garbatella è esperienza popolare"

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