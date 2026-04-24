Il 9 agosto, da Roma, prenderà il via il Jovagiro, il tour in bicicletta di Jovanotti che prevede un percorso di circa 2000 chilometri attraverso l’Italia. L’artista si sposterà pedalando, attraversando diverse città lungo il tragitto. La partenza è prevista nella capitale, con tappe programmate in varie località del paese. Il viaggio si concluderà dopo aver percorso l’intera distanza pianificata.

Partirà da Roma, il prossimo 9 agosto, il Jovagiro: il viaggio musicale di Jovanotti che percorrerà 2000 chilometri sulla bicicletta attraversando l’Italia. Servizio di Francesco Durante TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Musica, Jovagiro in bici inizia da Roma il 9 agosto

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