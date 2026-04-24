mps lovaglio e bisoni eletti a maggioranza

Durante la prima riunione del consiglio di amministrazione, la maggioranza ha eletto i nuovi membri del vertice di Banca Monte dei Paschi di Siena. La riunione ha portato alla definizione della nuova struttura di gestione, senza la presenza di rappresentanti della minoranza. La riorganizzazione interna è stata approvata con decisione unanime dalla maggioranza del consiglio.

Il nuovo corso di Banca Monte dei Paschi di Siena ha preso forma con la prima riunione del cda, che ha definito il nuovo ticket di vertice e più in generale la riorganizzazione interna, senza alcuno spazio concesso alla minoranza. Luigi Lovaglio è stato confermato amministratore delegato e direttore generale. Cesare Bisoni, che tra il 2019 e il 2021 ha presieduto Unicredit, è stato investito della carica di presidente. Ha prevalso dunque la linea della lista Plt, promossa dall’imprenditore Pierluigi Tortora, che era uscita vincitrice dall’assemblea del 15 aprile. LEGGI ANCHE: Mps, Lovaglio torna ceo: cosa c’è dietro il voto decisivo di Delfin Cesare Bisoni (Imagoeconomica).🔗 Leggi su Lettera43.it

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