Monza sarà la nuova capitale del food design

Tequila reposado, distillato d'agave affumicato, lime e vino rosso. Ad accompagnare il cocktail, il cui nome è "Agave cut", una glassa di pomodoro con formaggio caprino e un "blocco" verde di baccalà mantecato con pisello. A servire l'innovativo aperitivo è stato il Wibe in Spalto Santa Maddalena.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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