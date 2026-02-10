Come sarà la nuova stazione di Monza | zone 30km h la nuova rotonda e spazi sicuri

La stazione di Monza si trasforma. Ogni giorno ci passano circa 44mila persone, la maggior parte pendolari. Ora si lavora a rendere l’area più sicura e più verde, con zone a 30 kmh, una nuova rotonda e spazi dedicati ai pedoni e alle biciclette. I lavori sono già in corso e promettono di cambiare il volto della stazione, creando un ambiente più tranquillo e accessibile per chi la utilizza ogni giorno.

La stazione di Monza cambia volto. Lo scalo ferroviario dove ogni giorno transitano, in media, 44mila viaggiatori (di cui l''88% pendolari) pensa alla Monza del domani con una mobilità più lenta e green.8,5 milioni di fondi europei Lo potrà fare anche grazie a quegli 8,5 milioni di euro che il.

