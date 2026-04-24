Monopattini slitta di 2 mesi l’obbligo di assicurazione

Da tv2000.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’obbligo di assicurazione per i monopattini, inizialmente previsto per i prossimi mesi, è stato spostato di due mesi. La nuova data di applicazione sarà a metà luglio, invece che a partire da fine maggio come previsto inizialmente. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutti i mezzi della stessa categoria. La misura si applica ai monopattini in circolazione sulle strade pubbliche.

L’assicurazione obbligatoria per i monopattini è stata rinviata di due mesi. La norma dunque entrerà in vigore a metà luglio. Perplessi i consumatori. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

monopattini slitta di 2 mesi l8217obbligo di assicurazione
© Tv2000.it - Monopattini, slitta di 2 mesi l’obbligo di assicurazione

Monopattini, slitta di 2 mesi l’obbligo di assicurazione

Video Monopattini, slitta di 2 mesi l’obbligo di assicurazione

Notizie correlate

Leggi anche: Monopattini, l’obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Monopattini, slitta di 2 mesi l’obbligo di assicurazione; Monopattini, l’obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio; Monopattini, l'obbligo di assicurazione RC slitta al 16 luglio. Ma dal 17 maggio serve il targhino; Monopattini, l’obbligo di assicurazione slitta.

monopattini slitta di 2Obbligo assicurazione monopattini elettrici | Slitta la scadenza, a quando?Obbligo assicurazione monopattini elettrici con scadenza slittata, anche se al 16 maggio resta un adempimento obbligatorio: ecco cosa cambia ... ilsussidiario.net

monopattini slitta di 2Monopattini elettrici, slitta l’obbligo di assicurazioneSlitta di un paio di mesi, al 16 luglio, l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Lo hanno comunicato ieri il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e ... ilmattino.it

Trova facilmente notizie e video collegati.