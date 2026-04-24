Monopattini slitta di 2 mesi l’obbligo di assicurazione

L’obbligo di assicurazione per i monopattini, inizialmente previsto per i prossimi mesi, è stato spostato di due mesi. La nuova data di applicazione sarà a metà luglio, invece che a partire da fine maggio come previsto inizialmente. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutti i mezzi della stessa categoria. La misura si applica ai monopattini in circolazione sulle strade pubbliche.

L’assicurazione obbligatoria per i monopattini è stata rinviata di due mesi. La norma dunque entrerà in vigore a metà luglio. Perplessi i consumatori. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Monopattini, slitta di 2 mesi l’obbligo di assicurazione Monopattini, slitta di 2 mesi l’obbligo di assicurazione Notizie correlate Leggi anche: Monopattini, l’obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio Altri aggiornamenti Temi più discussi: Monopattini, slitta di 2 mesi l’obbligo di assicurazione; Monopattini, l’obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio; Monopattini, l'obbligo di assicurazione RC slitta al 16 luglio. Ma dal 17 maggio serve il targhino; Monopattini, l’obbligo di assicurazione slitta. Obbligo assicurazione monopattini elettrici | Slitta la scadenza, a quando?Obbligo assicurazione monopattini elettrici con scadenza slittata, anche se al 16 maggio resta un adempimento obbligatorio: ecco cosa cambia ... ilsussidiario.net Monopattini elettrici, slitta l’obbligo di assicurazioneSlitta di un paio di mesi, al 16 luglio, l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Lo hanno comunicato ieri il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e ... ilmattino.it ALLARME SICUREZZA “Il problema è a monte: monopattini contromano, auto rubate sotto casa, negozi rapinati, campagne razziate. I cittadini hanno paura ad uscire la sera. E la risposta della politica è sempre la stessa: convegni, passerelle, promesse”. #l - facebook.com facebook Slitta al 16 luglio l'obbligo di assicurazione Rc per i monopattini. Mimit e Mit accolgono la richiesta dell'Ania. Confermato al 16 maggio l'obbligo della targa #ANSA x.com