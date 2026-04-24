Modric porta l’amico al Milan | torna in Serie A dopo 11 anni
Un calciatore torna in Serie A dopo undici anni, portando con sé una carriera ricca di esperienze internazionali. Nel frattempo, il club milanese tiene d’occhio alcune possibili operazioni di mercato e sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto centrale. Tra i nomi più caldi c’è anche quello di un centrocampista del Manchester City, considerato un obiettivo per la prossima stagione.
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Modri’s CRAZIEST Assist! He Just Told AC Milan to Sign Ramos
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