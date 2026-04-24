Mobilità sostenibile Rimini in sfida | studenti e cittadini pedalano verso Velo-city

Rimini si sta preparando ad ospitare il summit mondiale sulla ciclabilità, Velo-city, che si terrà dal 16 al 19 giugno. Studenti e cittadini stanno partecipando a iniziative di mobilità sostenibile, come pedalate collettive e incontri dedicati alla promozione delle biciclette. La città si sta mobilitando per accogliere l’evento, coinvolgendo diverse realtà locali in attività legate alla mobilità a basso impatto ambientale.

La città si prepara ad accogliere Velo-city, il summit mondiale della ciclabilità in programma a Rimini dal 16 al 19 giugno. E lo fa con l'iniziativa Verso Velo-city, un progetto ambizioso che mira a coinvolgere attivamente tutta la cittadinanza nella mobilità sostenibile, misurando concretamente.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Mobilità sostenibile, studenti protagonisti con l'incontro “Incroci, una storia quasi vera”L'appuntamento organizzato a Palazzo Zanca e promosso dal Comune di Messina e dal Ministero dell’Ambiente tra realtà e fantasia su limiti, rischi e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Città Metropolitana di Bari alla Conferenza internazionale Velo-City di Rimini; Mobilità sostenibile, Forza Italia all'attacco del Pd: Dal Governo 10 milioni per Forlì, i dem omettono la verità; Santarcangelo premiata per lo sviluppo sostenibile; All’amministrazione comunale e al Molari il premio Aess per l’impegno in ambito energetico e climatico. Verso Velo-city: le scuole di Rimini in sella per una mobilità sostenibileRimini si prepara ad accogliere Velo-city, il summit mondiale della ciclabilità in programma a Rimini dal 16 al 19 giugno. E lo fa con l'iniziativa Verso ... chiamamicitta.it Verso Velo-city: studenti e famiglie si sfidano in bicicletta per promuovere la mobilità sostenibileLa città si prepara ad accogliere Velo-city, il summit mondiale della ciclabilità in programma a Rimini dal 16 al 19 giugno. E lo fa con l'iniziativa Verso Velo-city, un progetto ambizioso che mira a ... altarimini.it Mobilità sostenibile e rigenerazione urbana: il Comune di San Benedetto dei Marsi mette in campo il progetto "Bene in bici" https://www.terremarsicane.it/mobilita-sostenibile-e-rigenerazione-urbana-il-comune-di-san-benedetto-dei-marsi-mette-in-campo-il-pro - facebook.com facebook