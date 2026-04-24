Miranda Kerr | il segreto per gestire i figli con Orlando Bloom

Durante un evento tenutosi il 22 aprile, una modella ha condiviso dettagli sulla gestione della genitorialità in coppia con un attore. Ha spiegato come si dividono le responsabilità con il partner nel prendersi cura dei figli, evidenziando l'importanza di un approccio condiviso. La modella ha anche parlato delle sfide quotidiane e di come si organizzano per garantire stabilità ai bambini.

? Cosa sapere Miranda Kerr parla della co-genitorialità con Orlando Bloom durante l'evento EWG del 22 aprile.. La priorità verso il figlio Flynn garantisce una gestione familiare serena da oltre dieci anni.. Il 22 aprile, durante la cena celebrativa organizzata dall’Environmental Working Group per la Giornata della Terra, Miranda Kerr ha rivelato come la priorità assoluta verso il benessere di Flynn, ora quindicenne, abbia permesso di mantenere una gestione serena con l’ex marito Orlando Bloom per oltre un decennio. La supermodella, che ha preso la parola durante l’evento accanto a figure come Mika Brzezinski, Erin Foster e Hilary Swank, ha spiegato che la chiave per una co-genitorialità fluida risiede nel porre costantemente le necessità del figlio al centro di ogni decisione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miranda Kerr: il segreto per gestire i figli con Orlando Bloom Notizie correlate Orlando Bloom, flirt con la modella svizzera Luisa Laemmel?Archiviato il flirt mai confermato con l'attrice Rachel Lynn Matthews, Orlando Bloom è tornato al centro del gossip dopo esser stato avvistato al... Orlando Bloom: videochiamate e disegni con la figlia di 5 anniOrlando Bloom ha condiviso recentemente un’istantanea intima della sua vita paterna, rivelando come mantiene il legame con la figlia Daisy Dove... Una raccolta di contenuti Niente foto né video: il paradosso del matrimonio segreto del CEO di Snapchat con Miranda KerrIl fondatore di Snapchat Evan Spiegel e la modella Miranda Kerr si sono sposati in gran segreto. Così, in quello che potrebbe essere considerato come un ironico paradosso, del matrimonio di uno dei ... tech.fanpage.it Miranda Kerr, nozze segrete con Mr. Snapchat Evan SpiegelAltro che nozze social. Miranda Kerr e Evan Spiegel hanno preferito dribblare il gossip e puntare su una cerimonia intima nella loro villa, acquistata appena un anno fa nel quartiere di Brentwood, a ... panorama.it