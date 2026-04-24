Milano rapina in stazione Centrale | due arresti

Da ilnotiziario.net 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 20 aprile, alla Stazione Centrale di Milano, due uomini hanno aggredito un viaggiatore nel tentativo di rapina. L'aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio e, successivamente, i due sospetti sono stati arrestati dalle forze dell'ordine. La vittima non ha riportato conseguenze gravi. Le autorità stanno continuando le indagini per chiarire i dettagli dell'episodio.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta. Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Alla Stazione Centrale di Milano, nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile, un viaggiatore. I Carabinieri hanno portato avanti un’operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia che ha portato a. Carrozzina rubata ad insegnante disabile, denunciato dalla Polizia il responsabile, recuperato il mezzo.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

milano rapina in stazione centrale due arresti
© Ilnotiziario.net - Milano, rapina in stazione Centrale: due arresti

Tenta di rapire una bimba di un anno a Bergamo: arretato

Video Tenta di rapire una bimba di un anno a Bergamo: arretato

Notizie correlate

Napoli Centrale, furti in stazione: due arresti della PoliziaServizio “Stazioni Sicure”: fermati due uomini per furto e borseggio tra binari e area commerciale della stazione Proseguono senza sosta i servizi...

Strappano via un orologio da 40mila euro a un turista in stazione Centrale a Milano: 3 arrestiQuattro giovani (tre in arresto e uno ricercato) sono finiti nei guai per aver rapinato un 34enne, cittadino svizzero, di un orologio da 40mila euro.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Milano, aggressione brutale dopo il viaggio in treno: gli rubano un orologio da 40mila euro; Milano, rapina aggravata alla Stazione Centrale: arrestati quattro giovani, tra cui tre egiziani; Aggressione e rapina da 40mila euro vicino alla Stazione Centrale di Milano: presa la banda dell'orologio - VIDEO; Rapina a Milano, così accerchiano il turista svizzero e gli strappano l'orologio da 40 mila euro.

milano rapina in stazioneRapina in Stazione Centrale: in due aggrediscono un passeggero per prendergli trolley e portafogliMilano, 24 aprile 2026 – Nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile 2026, due uomini di nazionalità marocchina, di 27 e 34 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Milano, dopo aver compiuto ... ilgiorno.it

milano rapina in stazioneMilano, in due lo aggrediscono sulle scale della stazione Centrale e gli strappano il trolley, lui reagisceNelle immagini, la rapina commessa nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile 2026 in Stazione Centrale a Milano ai danni di un viaggiatore. La Polizia di Stato ha arrestato due uomini di 27 e 34 anni, ... msn.com

Trova facilmente notizie e video collegati.