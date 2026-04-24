Milano rapina in stazione Centrale | due arresti

Lunedì 20 aprile, alla Stazione Centrale di Milano, due uomini hanno aggredito un viaggiatore nel tentativo di rapina. L'aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio e, successivamente, i due sospetti sono stati arrestati dalle forze dell'ordine. La vittima non ha riportato conseguenze gravi. Le autorità stanno continuando le indagini per chiarire i dettagli dell'episodio.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta. Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Alla Stazione Centrale di Milano, nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile, un viaggiatore. I Carabinieri hanno portato avanti un’operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia che ha portato a. Carrozzina rubata ad insegnante disabile, denunciato dalla Polizia il responsabile, recuperato il mezzo.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Milano, rapina in stazione Centrale: due arresti Tenta di rapire una bimba di un anno a Bergamo: arretato Notizie correlate Napoli Centrale, furti in stazione: due arresti della PoliziaServizio “Stazioni Sicure”: fermati due uomini per furto e borseggio tra binari e area commerciale della stazione Proseguono senza sosta i servizi... Strappano via un orologio da 40mila euro a un turista in stazione Centrale a Milano: 3 arrestiQuattro giovani (tre in arresto e uno ricercato) sono finiti nei guai per aver rapinato un 34enne, cittadino svizzero, di un orologio da 40mila euro. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milano, aggressione brutale dopo il viaggio in treno: gli rubano un orologio da 40mila euro; Milano, rapina aggravata alla Stazione Centrale: arrestati quattro giovani, tra cui tre egiziani; Aggressione e rapina da 40mila euro vicino alla Stazione Centrale di Milano: presa la banda dell'orologio - VIDEO; Rapina a Milano, così accerchiano il turista svizzero e gli strappano l'orologio da 40 mila euro. Rapina in Stazione Centrale: in due aggrediscono un passeggero per prendergli trolley e portafogliMilano, 24 aprile 2026 – Nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile 2026, due uomini di nazionalità marocchina, di 27 e 34 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Milano, dopo aver compiuto ... ilgiorno.it Milano, in due lo aggrediscono sulle scale della stazione Centrale e gli strappano il trolley, lui reagisceNelle immagini, la rapina commessa nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile 2026 in Stazione Centrale a Milano ai danni di un viaggiatore. La Polizia di Stato ha arrestato due uomini di 27 e 34 anni, ... msn.com Il sindaco di Milano Giuseppe Sala (non indagato) avrebbe messo pressione al presidente del Milan Paolo Scaroni (non indagato) per ricevere la manifestazione di interesse sullo stadio San Siro. Cosa è emerso dall’inchiesta sulla vendita dello stadio San Sir - facebook.com facebook Da Marzabotto a Milano fino a Casa Cervi a Gattatico: gli eventi per celebrare il 25 aprile nei luoghi simbolo della Resistenza. @alexcorlazzoli x.com