Milano Design Week | le star con i loro beauty look invadono la città

Durante la Milano Design Week, il Salone del Mobile 2026 si anima di star provenienti da vari paesi, che attirano l’attenzione con i loro look curati e i loro outfit di scena. La città si riempie di visitatori e fotografi pronti a catturare ogni dettaglio delle celebrities presenti, creando un’atmosfera di grande fermento e interesse mediatico. L’evento si conferma come uno degli appuntamenti più seguiti nel settore del design e del lifestyle.

Sotto i riflettori internazionali, il Salone del Mobile 2026 accoglie star da tutto il mondo, che la trasformano in un appuntamento ad alto tasso di glamour. Vi raccontiamo i beauty look non solo per gli addetti ai lavori.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Milano Design Week: le star, con i loro beauty look, invadono la città Notizie correlate maria cristina carlini partecipa a superstudio design per la milano design week. supercity la città ideale dove design, arte e architettura si incontranoMaria Cristina Carlini partecipa a Superstudio Design, il nuovo format in occasione della ventiseiesima edizione della Milano Design Week, dal 20 al... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le 17 installazioni più belle da vedere alla Milano Design Week 2026 secondo AD, date e location; Milano Design Week 2026: come funziona davvero quest’anno, raccontato da chi ci lavora; Best of Milano Design Week 2026; Design Week 2026, eventi e installazioni da non perdere a Milano: le migliori esposizioni. Milano Design Week 2026, Audi, Fiat, Hyundai, Renault e Volvo raccontano il futuro della mobilitàCinque case automobilistiche, cinque modi diversi di mostrare il rapporto con Milano tra installazioni, colore e materiali ... wired.it Milano Design Week 2026: quando il design incontra l’anima della mobilitàDa Alcova ai grandi brand automotive, un viaggio tra installazioni immersive, estetica e tecnologia che ridisegna il nostro modo di vivere l’auto ... dilei.it La Milano Design Week 2026 si chiude con uno degli eventi più attesi dell’intero Fuorisalone: il Closing Party alla Fabbrica del Vapore con m2o Morning Club. Un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere l’ultimo giorno della settimana del design tra mu facebook