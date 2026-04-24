Milan | verso un’estate di cambiamento

Il club di calcio di Milano si appresta a un’estate di modifiche significative. La rosa attuale è più contenuta rispetto agli anni precedenti, e la società ha annunciato l’intenzione di vendere alcuni giocatori per ottenere i fondi necessari ai nuovi acquisti. Le operazioni di mercato puntano a rafforzare la squadra e a rilanciare il progetto tecnico, con decisioni che coinvolgono direttamente la gestione e il mercato dei trasferimenti.

Il AC Milan si prepara a un’estate di cambiamenti profondi. Nonostante una rosa numericamente ridotta, la dirigenza rossonera è pronta a intervenire in modo deciso sul mercato, seguendo una linea chiara: vendere per finanziare i nuovi acquisti e rilanciare il progetto tecnico. La stagione ha evidenziato diverse criticità, soprattutto in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan: verso un’estate di cambiamento Sicilian Tales: 10 Intermediate Short Stories in Italian (Listening Practice) Notizie correlate Milan, Giménez verso l’addio in estate: l’investimento del club non è stato ripagatoAl termine della stagione, con tutta probabilità, il Milan cambierà metà del suo attacco. Calciomercato, in attacco tanti cambi per il Milan? In tre restano in bilico verso l’estateIl Milan potrebbe cambiare molto in vista della prossima stagione, specialmente se il club dovesse qualificarsi alla prossima edizione della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Anche il Milan punta il suo Koné: verso il derby degli... acquisti omonimi; Calciomercato Milan, Estupinan verso l'addio: le ultime news; Esclusiva Akanji: Scudetto e Coppa Italia sarebbe incredibile! In estate ho parlato con il Milan, ma…; Il Milan non lo vuole tenere, lo prende il Bologna in estate. Milan, Allegri pretende un numero 9 decisivo: la lista dei candidatiIl mercato del Milan sarà principalmente incentrato sulla ricerca di un nuovo attaccante. Allegri ha preteso un bomber: la lista ... spaziomilan.it Milan, Allegri verso l’addio: Furlani e Ibrahimovic scaricano anche Tare. Il sostituto di Max è già prontoMilan, Allegri verso l’addio: Furlani e Ibrahimovic scaricano anche Tare. Vincenzo Italiano prende quota come possibile successore di Max ... sport.virgilio.it Riecco Vlahovic, come sta Yildiz: tutte le novità #Juve in vista del Milan x.com Riecco Vlahovic, come sta Yildiz: tutte le novità Juve in vista del Milan facebook