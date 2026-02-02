Santiago Giménez lascerà il Milan al termine di questa stagione. L’attaccante messicano, arrivato in estate dal Feyenoord per circa 28,5 milioni di euro più bonus, non ha saputo mostrare il rendimento sperato. Ora il club si prepara a salutare un investimento che non ha dato i frutti attesi, e Giménez, attualmente infortunato, si appresta a lasciare i rossoneri.

Al termine della stagione, con tutta probabilità, il Milan cambierà metà del suo attacco. Christian Pulisic e Rafael Leao, che in questa annata stanno palesando molti problemi fisici, sono sicuri di restare. Christopher Nkunku sembra già iscritto sulla lista dei partenti e dovrebbe seguire la sua stessa sorte anche Santiago Giménez. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. L'attaccante messicano, classe 2001, è attualmente infortunato: rientro previsto a marzo inoltrato dopo l'operazione alla caviglia. La sua prima parte di stagione è stata condizionata dal fastidio provato, ma non può di certo rappresentare un alibi alle tante prestazioni sottotono. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Giménez verso l’addio in estate: l’investimento del club non è stato ripagato

Milan, nel mirino anche un difensore: sondati Giménez e DisasiDa una parte Alex Disasi, classe '97 finito ai margini del progetto dei blues. L'altro è José María Giménez, difensore che in casa Atletico Madrid ha avuto diversi problemi dal punto di vista fisico, ... fantacalcio.it

Milan, l’agente di Giménez chiude alla partenza via socialGiménez rimane al Milan: arriva anche la conferma dal suo agente Rafaela Pimenta. Santiago Giménez ha deciso di rimanere al Milan. A confermarlo è anche l’agente Rafaela Pimenta attraverso un post sui ... gianlucadimarzio.com

Giménez ha una voglia matta di Milan L’attaccante messicano, intervistato da ESPN, ha detto di essere pronto a tornare e che la sua caviglia sta finalmente bene. Per Santi la fiducia del club rossonero è stata importante ed ora è pronto a ripagarla sul c - facebook.com facebook

#Calciomercato Difesa #Milan: #Allegri gradisce #Gimenez. La richiesta. Mentre #Disasi … #SempreMilan x.com