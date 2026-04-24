Il futuro di Rafael Leão al Milan è nuovamente al centro dell’attenzione dopo le recenti voci di mercato. Il contratto del giocatore scade tra due anni e nelle ultime settimane sono circolate indiscrezioni su eventuali offerte provenienti da club esteri. La società rossonera non ha ancora ufficializzato decisioni definitive e il rinnovo resta un argomento aperto. Leão, intanto, si sta allenando regolarmente con la squadra e partecipa alle partite ufficiali.

Il futuro di Rafael Leão torna ad agitare l’ambiente del AC Milan. Non si tratta ancora di trattative vere e proprie, ma i movimenti attorno all’attaccante portoghese iniziano a farsi concreti Nelle ultime ore, dall’Inghilterra sono arrivate manifestazioni di interesse piuttosto chiare: due club di Premier League hanno effettuato contatti esplorativi per capire la situazione del numero 10 rossonero. Si tratta di semplici richieste informative — valore del cartellino, ingaggio e disponibilità del Milan — senza però passi ufficiali. Il dato più rilevante è proprio questo: il mercato attorno a Leão si sta muovendo, ma è ancora in una fase preliminare.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: quale futuro per Leao?

Leao al centro Ecco perché non funziona

Notizie correlate

Rinnovi Milan, quale futuro per Pulisic e Leao? Ecco cosa filtra da GazzettaCome ricorda 'La Gazzetta dello Sport' Leao ha già rinnovato in passato con il Milan, nello specifico nel 2023, diventando il giocatore più pagato...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Playoff, ripescaggi e il precedente Ancona: come il Milan Futuro si prepara a tornare in C; Milan Futuro e la Serie C, gli scenari per tornare tra i professionisti; Scheda squadra Milan Futuro; Così Allegri disegna il Milan del futuro: già 3 incontri con Furlani-Tare! Toto-ct: Conte torna in pole.

Milan, la Premier si muove per il big rossonero: le ultime da Fabrizio RomanoIl futuro di un top resta in bilico e i rossoneri sono pronti a valutare eventuali offerte allentanti: la Premier ha già mosso i primi passi! spaziomilan.it

Milan, quale futuro per Leao? I fischi di San Siro sono chiari: c’è una valutazione per l’addioLa pioggia di fischi di San Siro, ieri, non è passata inosservata: ora il futuro di Rafael Leao al Milan potrebbe cambiare. spaziomilan.it

Alla vigilia di Milan-Juventus sarà Gleison Bremer a parlare in conferenza stampa Ancora una volta Luciano Spalletti sceglie di mandare un suo calciatore davanti ai giornalisti #Bremer #Spalletti #MilanJuventus facebook

#Milan, Di Stefano fa notare: "Non ci sarebbe motivo di cambiare #Tare. L'equilibrio che c'è non va toccato" #SempreMilan #SerieA x.com