Milan-Juventus i prezzi folli dei biglietti accendono la protesta

Per la partita tra Milan e Juventus in programma a San Siro, i prezzi dei biglietti sono arrivati fino a 257 euro per la prima curva. La Curva Sud ha deciso di protestare contro questi aumenti, sostenendo che i costi elevati rischiano di rendere difficile l’accesso ai tifosi storici. La questione dei prezzi sta attirando l’attenzione tra i sostenitori e le associazioni di settore.

? Cosa sapere I biglietti per Milan-Juventus a San Siro raggiungono i 257 euro per il primo anello.. La Curva Sud protesta contro i rincari per preservare l'accessibilità ai tifosi storici.. I biglietti per la sfida Milan-Juventus di domenica costano 144 euro in curva, scatenando il malcontento dei tifosi milanesi che si chiedono se il calcio sia diventato un bene di lusso. Tra i vicoli di Milano e le botteghe che guardano verso San Siro, la discussione non riguarda solo il campo, ma il portafoglio. La prossima domenica, quando Allegri affronterà Spalletti per una gara fondamentale per la Champions League, i prezzi dei tagliandi sembrano aver messo a dura prova la fedeltà dei sostenitori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milan-Juventus, i prezzi folli dei biglietti accendono la protesta Notizie correlate Referendum, la protesta dei fuorisede: “Prezzi dei biglietti alle stelle, impossibile tornare a casa per votare”"Sono partita per partecipare di più alla vita del mio Paese, oggi rischio di essere tagliata fuori per i prezzi troppo alti dei treni", il racconto... Leggi anche: Biglietti Milan-Juventus, la Curva Sud protesta ancora con il club: ecco il motivo Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Milan-Juventus; Milan-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Milan-Juventus: dove vederla in tv e streaming, data e orario; Il Milan, la Juventus e l'occasione d'oro per la Champions. Mercato, il Mondiale spaventa Inter, Milan e Juventus: le big accelerano per Muharemovic, Goretzka e AlissonIl Mondiale scuote il mercato: Inter, Milan e Juve accelerano per chiudere i colpi prima del rischio rincari. Strategie e incastri per Muharemovic, Goretzka, Alisson e Bernardo Silva ... sport.virgilio.it Caro Meazza, ma quanto mi costi? Per Milan-Juventus un biglietto in curva vale 144 euro: proteste sui social e tagliandi invendutiPrezzi elevatissimi per il big-match del 26 aprile: tifosi infuriati. Lo sfogo della Sud rossonera nei giorni?????? in cui c’era il diritto di prelazione agli abbonati:?????? È questa la considerazio ... ilgiorno.it Sozza della sezione di Milano designato come arbitro #MilanJuve Abisso & Maresca al #var #Milan #juventus #SerieA - facebook.com facebook Verso Milan-Juventus: precedenti e curiosità in vista del match di San Siro x.com