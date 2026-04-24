A Milano, il centrocampo si conferma sotto la guida di un giocatore che si distingue per prestazioni e personalità. Da quando è arrivato in squadra, i numeri raccolti sono stati significativi e testimoniano il suo impatto sul gioco. La sua presenza in campo si fa notare, e i dati statistici confermano il ruolo di protagonista. In questa stagione, il calciatore si conferma come punto di riferimento per la formazione.

Se c'è un calciatore che può permettersi il lusso di dire le cose come stanno, quel qualcuno è proprio Adrien Rabiot, centrocampista del Milan. Anche contro il Verona, le sue parole sono state chiarissime: la vittoria serviva, era importanti, ma la partita non era stata giocata al top e, per ritornare in Champions League, si deve fare molto ma molto meglio dal punto di vista tattico. Una vera e propria presa di responsabilità da parte di uno degli uomini più importanti dell'intera squadra rossonera. Nel momento più difficile della stagione, infatti, è stato lui a prendersi la squadra sulle spalle e a parlare davanti ai microfoni (anche e soprattutto sulla questione Rafael Leao, ampiamente fischiato dai tifosi rossoneri).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il leader è Rabiot: i numeri e il carisma non mentono

Notizie correlate

Milan, Gabbia: “Maignan leader, felici di averlo con noi. Allegri, che carisma”Matteo Gabbia, classe 1999, difensore del Milan, ha parlato ieri in un'intervista in esclusiva a 'SportMediaset' toccando vari temi interessanti.

Milan, Bartesaghi: “Gabbia la guida, Maignan il leader. Su Rabiot e Modric dico …”Ha esordito presto, in Prima Squadra con il Milan, il giovane difensore Davide Bartesaghi.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Pavlovic, parole da leader: Resto e vinco al Milan. E 'chiama' Vlahovic: Un grande, è il numero uno. Lo sento spesso; Leader, talismano e imprescindibile: con Gabbia in campo il Milan ha perso solo una volta; A Milano la tappa europea verso CES 2027, evento leader per l’innovazione; L'amico Rabiot, Maignan e il rinnovo, leader Gabbia e... chi sono i 7 allegriani di ferro.

Giroud pazzo di Rabiot: Leader naturale, è un top per il Milan. E amo LeaoOlivier Giroud, centravanti del Lille, è stato intervistato dal portale MilanNews.it ed ha risposto su vari temi riguardanti principalmente il. tuttomercatoweb.com

Milan, Maignan ha stupito tutti e in Europa è un successo: il motivoIl portiere del Milan, Mike Maignan sta disputando una stagione da protagonista assoluto stupendo tutti in Europa. spaziomilan.it

Tanti milanisti lo amano, in pochi lo riconoscono... Chi è - facebook.com facebook

Il Milan non segna più, Allegri chiama il numero 9: tutti i nomi in lista #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com