Microsoft offre uno scivolo ai dipendenti | incentivi per far dimettere i quota 70

Microsoft ha avviato per la prima volta nella sua storia un piano di uscite volontarie su larga scala rivolto ai dipendenti negli Stati Uniti. L'azienda ha messo in campo incentivi per incoraggiare le dimissioni di chi rientra nel sistema di pensionamento anticipato chiamato “quota 70”. La mossa rappresenta un cambiamento rispetto alle politiche di assunzione e gestione del personale adottate in passato.

Per la prima volta nella sua storia, Microsoft ha organizzato un piano di uscite volontarie su larga scala, per i dipendenti degli Stati Uniti. L’azienda guidata da Satya Nadella ha proposto a migliaia di lavoratori americani un incentivo economico per lasciare il posto. Ma non tutti possono accedere al bonus: l’incentivo, infatti, è offerto solo a chi rientra nella cosiddetta “quota 70”. Il requisito della quota 70. Quella che da noi è chiamata “quota 70”, negli Stati Uniti è è detta “rule of 70”: significa, in pratica, che bisogna sommare l’età anagrafica e gli anni di servizio. Se questa somma raggiunge la cifra di 70, si ha diritto all’incentivo di Microsoft.🔗 Leggi su Open.online

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