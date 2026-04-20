Michele Criscitiello ha raccontato di aver promesso al padre di portarlo in Serie C, una promessa fatta poco prima che il genitore morisse. Ricorda di avergli portato la classifica e di averla messa vicino a lui al cimitero, senza sapere che sarebbe scomparso il giorno successivo. La testimonianza è stata condivisa durante un momento di commozione, tra ricordi e emozioni legate a quel legame speciale.

Michele Criscitiello si commuove ricordando la promessa che fece al padre senza sapere che sarebbe morto il giorno dopo: "Vado al cimitero, gli stampo la classifica e gliela metto lì perché gliela avevo promessa".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Cristian Brocchi: “Corvino mi disse: ‘Non ti faccio fare la pensione a Firenze’. Mi alzai e me ne andai”Cristian Brocchi racconta il faccia a faccia con Pantaleo Corvino dopo la grande stagione giocata a Firenze: "Mi alzai e tornai al Milan, dove vinsi...

Serie A e ‘VAR a chiamata’: il fronte del “Sì” si allarga, ma i dati della C predicano prudenzaIl fronte del "Sì" al VAR a chiamata in Serie A si allarga tra i grandi club, ma i dati della Serie C rivelano che solo il 15% delle sfide lanciate...

Tutti gli aggiornamenti

Michele Criscitiello si commuove per il padre: Mi disse: ‘Portami in Serie C’. Morì il giorno dopoMichele Criscitiello si commuove ricordando la promessa che fece al padre senza sapere che sarebbe morto il giorno dopo: Vado al cimitero, gli stampo ... fanpage.it

Michele Criscitiello, chi è il giornalista rapinato a Milano: età, carriera, il progetto Sportitalia Village, la lite con Manuel ParlatoNei giorni seguenti al fatto lo stesso Criscitiello ha spiegato: «Manuel è un ottimo giornalista, persona eccezionale che m ha aiutato anche con il Village. Già glielo avevamo detto che spesso faceva ... leggo.it