Michele Criscitiello si commuove per il padre | Mi disse | ‘Portami in Serie C' Morì il giorno dopo
Michele Criscitiello ha raccontato di aver promesso al padre di portarlo in Serie C, una promessa fatta poco prima che il genitore morisse. Ricorda di avergli portato la classifica e di averla messa vicino a lui al cimitero, senza sapere che sarebbe scomparso il giorno successivo. La testimonianza è stata condivisa durante un momento di commozione, tra ricordi e emozioni legate a quel legame speciale.
Michele Criscitiello si commuove ricordando la promessa che fece al padre senza sapere che sarebbe morto il giorno dopo: "Vado al cimitero, gli stampo la classifica e gliela metto lì perché gliela avevo promessa".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Cristian Brocchi: “Corvino mi disse: ‘Non ti faccio fare la pensione a Firenze’. Mi alzai e me ne andai”Cristian Brocchi racconta il faccia a faccia con Pantaleo Corvino dopo la grande stagione giocata a Firenze: "Mi alzai e tornai al Milan, dove vinsi...
Serie A e ‘VAR a chiamata’: il fronte del “Sì” si allarga, ma i dati della C predicano prudenzaIl fronte del "Sì" al VAR a chiamata in Serie A si allarga tra i grandi club, ma i dati della Serie C rivelano che solo il 15% delle sfide lanciate...
Tutti gli aggiornamenti
Michele Criscitiello si commuove per il padre: Mi disse: ‘Portami in Serie C’. Morì il giorno dopoMichele Criscitiello si commuove ricordando la promessa che fece al padre senza sapere che sarebbe morto il giorno dopo: Vado al cimitero, gli stampo ... fanpage.it
Michele Criscitiello, chi è il giornalista rapinato a Milano: età, carriera, il progetto Sportitalia Village, la lite con Manuel ParlatoNei giorni seguenti al fatto lo stesso Criscitiello ha spiegato: «Manuel è un ottimo giornalista, persona eccezionale che m ha aiutato anche con il Village. Già glielo avevamo detto che spesso faceva ... leggo.it